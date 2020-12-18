"Okulum Temiz" belgeleri sahiplerini bulmaya devam ediyor

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, "Okulum Temiz" belgesini almaya hak kazanan okulları ziyaret ederek, belgelerini vermeye devam etti.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Bilecik genelinde 119 okul bu belge alamaya hak kazandı. İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, belgeleri almaya hak kazanan okulları ziyaret ederek, belgelerini vermeye devam etti. İmzalanan protokol kapsamında bilgi veren İl Müdürü Akyol, "Eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla bakanlık makam onayı ile 'Okulum Temiz' belgelendirme programı yürürlüğe alınmış ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda ilimiz genelinde 119 okul bu belge alamaya hak kazandı. Bizlerde bu okullarımız ziyaret ederek belgeleri takdim etmeye devam ediyoruz" dedi.

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