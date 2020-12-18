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Kısıtlamalar bu sektöre yaradı Evde oturan bayanlar örgüye yöneldi Yüncü Mustafa Minteş; "Birçok müşterimiz zamanı örgü örerek geçirdiklerini söylüyor" "En çok koyu renkler tercih ediliyor, bunun sebebi bere, atkı gibi şeylerin örülmesi"

İHA

Bilecik'te Korona virüs (Covit19) salgını sebebi ile hafta sonu yaşanan kısıtlamalar sebebi ile evde oturmak zorunda kalan bayanlar yüncülere akın ederken, örgüye talep arttı

Kısıtlamalar bu sektöre yaradı Evde oturan bayanlar örgüye yöneldi Yüncü Mustafa Minteş; "Birçok müşterimiz zamanı örgü örerek geçirdiklerini söylüyor" "En çok koyu renkler tercih ediliyor, bunun sebebi bere, atkı gibi şeylerin örülmesi"

Bilecik'te Korona virüs (Covit19) salgını sebebi ile hafta sonu yaşanan kısıtlamalar sebebi ile evde oturmak zorunda kalan bayanlar yüncülere akın ederken, örgüye talep arttı
Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan Korona virüs (Covit19) salgını nedeniyle bir çok sektör durma noktasına gelirken, hareketliliğin yaşandığı az sayıda sektörlerden biri de yüncüler oldu. Salgınla mücadele kapsamında aralık ayının ilk hafta sonu başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu da uygulanırken, hafta sonunu evde geçirecek bayanlar yüncülere akın ettiler.
"Talep fazla"
Hem kısıtlamanın hem de kışın gelmesiyle işlerinin arttığı anlatan yüncü Mustafa Minteş, "Pandemi sürecinde iş yapan sektörlerden bir tanesiyiz. Hafta sonu kısıtlamalarında bayanlar telefonların bakmaktan ve televizyonları seyretmekten sıkıldılar. 56 saatlik kısıtlama sonrası bayanlar artık örgü örmeye başladı. Birçok müşterimiz can sıkıntısı örgü örerek geçirdiğini söylüyor. Yünün her çeşidi ilgi görüyor. Örgü bilmeyen bayanlar ilk olarak atkı yapmakla başlıyor. En çok koyu renkler tercih ediliyor. Bunun sebebi bere, atkı gibi şeylerin örülmesinden" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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