Bilecik’in Bozüyük ilçesinde İl Özel İdaresine bağlı ekipler tarafından Çokçapınar ile Erenköy, Kandilli ile Seyitali köyleri arasında başlatılan stabilize yol bakım çalışmaları tamamlandı.

İl Genel Meclis üyeleri Mesut Çetin ve Erdinç Gesge yaklaşık bir aydır devam eden çalışmaların tamamlandığı ve yolların köylülerin hizmetine sunulduğu kaydetti. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Gesge, “Yol medeniyet anlayışıyla hareket ederek ilçemize bağlı köy yollarını güzelleştirmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda geçtiğimiz aylarda planlamasını yaptığımız Çokçapınar, Erenköy ve Kandilli Seyitali köyleri arası stabilize yol çalışmalarını tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş bulunuyoruz. Yolların yapımında emeği geçen İl Özel idaresi genel sekreterimize, yol ve ulaşım hizmetleri müdürümüz ve ekibine hemşehrilerimiz adına teşekkür ederiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.