Köy muhtarı korona virüsten hayatını kaybetti

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Darıdere Köyü Muhtarı Mehmet Salih Uçaş, yakalandığı korona virüse (Covit19) yenik düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, kısa bir süre önce korona virüs (Covid19) ’a yakalanan Köy Muhtarı Mehmet Salih Uçaş Bozüyük Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Uçaş’ın cenazesi korona virüs tedbirleri kapsamında Darıdere köyü mezarlığına defnedildi.
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