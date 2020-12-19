Bilecik'te gıda kontrol görevlisi kursu düzenlendi İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş; "Gıda denetçileri bu konuda çok önemli bir görev üstlenmektedirler"

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 20 kişilik mühendis ve veteriner hekimlerden oluşan guruba kontrol görevlisi kursu verildi.

Bilecik'te 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gıda denetim ve kontrol hizmetlerinin daha etkin ve verimli şekilde yürütülebilmesi amacıyla 20 kişilik mühendis ve veteriner hekimlerden oluşan guruba 5 günlük kontrol görevlisi kursu verildi.

"Gıda denetçileri bu konuda çok önemli bir görev üstlenmektedirler"

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, mühendis ve veteriner hekimlerden oluşan 20 kişiye müdürlükleri tarafından kurs verildiğini anlatarak, "Bakanlığımızca tarladan sofraya gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla üretim, toplu tüketim ve satış yerlerinde gerekli denetim ve kontroller yapılmaktadır. Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması ve sağlıklı gıda tüketiminin sağlanması konusu Bakanlığımızın temel görevlerinden birisidir. Gıda denetçileri bu konuda çok önemli bir görev üstlenmektedirler. Gıda güvenliği insan sağlığı açısından en hassas konulardan biridir. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi döneminde güvenilir gıdanın ve hijyenin önemi bir kez daha anlaşılmıştır" dedi.

Öte yandan 5 günlük eğitimde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından görevlendirilen eğitimciler tarafından 5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu, gıda hijyeni yönetmeliği, hayvansal gıdalar için özel hijyen kuralları yönetmeliği, gıda ve yemin resmi kontrolüne dair yönetmelik, hayvansal gıdaların resmi kontrollerine ilişkin özel kuralları belirleyen yönetmelik, gıda işletmelerinin kayıt ve onay işlemlerine dair yönetmelik, temel HACCP prensipleri ve tetkiki, numune alma usul ve esasları, Türk gıda kodeksi ile prosedürleri anlatıldı.

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