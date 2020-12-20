Yeni çalışmaya başladığı fabrikada intihar etti

İl il açıkladı! Yağmur ve kar var

'İyi ki senin kızın oldum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik’te bir kişi, yeni işe başladığı fabrikanın tuvaletinde kendini astı.

Alınan bilgiye göre, BilecikBursa karayolu üzerinde Taşçılar köyü mevkiinde faaliyet gösteren bir fabrikada işe başlayan 28 yaşındaki Erdal Gümüş, kullanılmayan tuvaletlerin lavabo kısmındaki profil olarak adlandırılan demire kendini asarak intihar etti. Gümüş’ün cansız bedeni ile karşılaşan çalışma arkadaşı, durumu hemen jandarmaya haber verdi. Olay yerine 112 ekipleri sevk edilirken, 28 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Erdal Gümüş'ün cansız bedeni Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın yaşandığı fabrikada jandarma ekipleri inceleme başlattı. Şahsın 40 gün önce işe başladığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.