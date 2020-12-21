Bozüyük’te çiftçilere ceviz fidanı dağıtımı yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Bilecik Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Benim projem senin projen’ isimli ceviz yetiştiriciliği projesi kapsamında ceviz dağıtımı yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen dağıtım törenine, Kaymakam Hasan Yaman, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu, Belediye Başkan yardımcısı Mahmut Fındık, AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy, İl Genel Meclis üyeleri Mesut Çetin, Erdinç Gesge ve çiftçiler katıldı. Düzenlenen dağıtım töreninde ilçe genelinde 129 çiftçiye 4 bin 640 adet chandler çeşidi ceviz fidanı dağıtımı yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.