Ayrı olduğu eşi ve çocuğunu görmek için çatıya çıktı

Cafer ELMAS/ BİLECİK (DHA)BİLECİK´te eşinden ayrı olduğu öğrenilen Bayram S., 7 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundi. Bayram S., polisin ikna etmesiyle aşağı indirildi.
Bilecik´te yaşayan Bayram S., Osmangazi Mahallesi´nde 7 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak intihar edeceğini söyledi. Bayram S.´yi görenler polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ve itfaiye ekipleri apartmanın girişine hava yastığı açarak önlem aldı. Ayrı olduğu eşi ve çocuğunu görmek istediğini söyleyen Bayram S.´yi uzun süren çabaların ardından polis ekipleri ikna ederek çatıdan indirdi. Sağlık kontrolünden geçirilen Bayram S. daha sonra işlemleri için emniyete götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS
2020-12-21 18:37:20
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