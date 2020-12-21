Çin´e giden ikinci ihracat treni Bilecik´e ulaştı

Cafer ELMAS/ BİLECİK (DHA)ÇİN´e gidecek olan ikinci ihracat treni, Tekirdağ´ın Çerkezköy ilçesinden yola çıktıktan sonra Bilecik´e geldi.
İlk ihracat treninin Çin´e ulaşmasının ardından ikinci ihracat treni de Tekirdağ Çerkezköy´den hareket ederken, yaklaşık 400 kilometre yol katettikten sonra Bilecik´e ulaştı. Bilecik Tren İstasyonu´nda teknik muayene yapılırken, makinist Yakup Karakaya, "Yolculuğumuz devam ediyor. Köseköy´den hareket ettik. Halkalı´dan makinist arkadaşlar Köseyeköy´e kadar iletti. Şu an vagonların teknik muayenesi yapılıyor. Muayenemiz bittikten sonra Eskişehir´e doğru devam ediyoruz. Eskişehir´de oradaki makinist arkadaşlar teslim alıp, devam edecekler" dedi. Mola ve muayenenin ardından ihracat treni Bilecik´ten hareket ederek yolculuğuna devam etti. DHA-Ekonomi Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS
2020-12-21 18:44:56
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