Bilecik'te 110 bin ceviz fidanı toprakla buluşacak Bilecik Valisi Bilal Şentürk; "Verimli olan toprakların değerlendirilmesi halinde üretici için önemli bir gelir kaynağı olacaktır"

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, ''Benim projem senin projen'' projesi kapsamında il genelinde 2 bin aileye 110 bin aşılı ceviz fidanı dağıtılacağını ve 20 bin dekarın ceviz fidanlarıyla buluşacağını ifade etti.

Tarım ve Orman Bilecik İl Müdürlüğünce yürütülen ''Benim projem senin projen'' projesi kapsamında 110 bin aşılı ceviz fidanı daha toprakla buluşacak. Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Kaymakamı Berker Çırak, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş İlhan Canseven, İlçe Emniyet Amiri Vekili İnan Kılıçoğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Tarım Orman İlçe Müdürü Serdar Sert ile üreticilere, aşılı ceviz fidanlarını dağıttı.

"Verimli olan toprakların değerlendirilmesi halinde üretici için önemli bir gelir kaynağı olacaktır"

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Pazaryeri ilçesinde aşılı ceviz fidanı dağıtımında, verimli olan toprakların değerlendirilmesi halinde üretici için önemli bir gelir kaynağı olacağını kaydetti. Vali Şentürk, "Benim projem senin projen'' projesi ile bölgede istihdamın artırılması, bölge ekolojisine uygun ürün çeşitliliğini artırarak, kısa vadede etki edecek faaliyetlere yönelik çalışmalar gerçekleştireceğiz. Uygulanan projeyle birim alandaki verimi artırarak çiftçinin gelir düzeyini yükseltip, meyve yetiştiriciliğini teşvik etmek istiyoruz. Ceviz, Bilecik'in marka değeri olan bir ürün. Verimli olan toprakların değerlendirilmesi halinde üretici için önemli bir gelir kaynağı olacaktır. Tarım alanlarından maksimum düzeyde fayda sağlayıp, kapama bahçeler planlayarak meyve yetiştiriciliğinin gelişmesini sağlayacağız. Aile ve ülke ekonomisine katkının yanında gurbette olan vatandaşlarımızın köyleri ile bağlarını güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Tabi tarımsal sanayiyi de geliştirmeyi hedefliyoruz'' dedi.

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