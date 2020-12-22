Osmaneli'de çiftçilere ceviz fidanı dağıtımı yapıldı

Bilecik İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Ceviz Fidanı Dağıtım Projesi” kapsamında İl Özel İdaresi işbirliği ile Osmaneli ‘de çiftçilere yüzde 50 hibe destekli ceviz fidanı dağıtıldı.

Bilecik İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Ceviz Fidanı Dağıtım Projesi” kapsamında İl Özel İdaresi işbirliği ile Osmaneli de çiftçilere yüzde 50 hibe destekli ceviz fidanı dağıtıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü karşısında bulunan bahçede düzenlenen dağıtım törenine, Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Diker, AK Parti İlçe Başkanı Şaban Güdem, İl Genel Meclis üyeleri Alper Karadağ, Orhan Uğur ve çiftçiler katıldı. Düzenlenen dağıtım töreninde ilçe genelinde 205 çiftçiye 17 bin chandler çeşidi ceviz fidanı dağıtımı yapıldı.

Ceviz Fidanı Dağıtım Projesi” ile İl Özel İdaresi yüzde 50 hibe destekli ceviz fidanları çiftçilere dağıtıldığını anlatan Kaymakam Yüksel Ünal, “17 bin zeytin fidanının çiftçilere dağıtıldığını söyleyen Kaymakam Ünal, "Dağıttığımız zeytin fidanları yüzde 50 Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi tarafından hibeli olarak çiftçilerimize verilmiştir. Dağıtılan bu ürünlerle ilçe ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Bu vesileyle taleplerimizi karşılayarak bize destek veren başta Sayın Valimiz Bilal Şentürk’e ve İl Müdürümüze ayrıca emeği geçenlere kurumum ve şahsım adına teşekkür ederim. Üretim için ben de varım diyen çiftçilerimize bol ve bereketli ürün temenni ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.