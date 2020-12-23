Hakkari´de 22 köy ve 52 mezranın yolu kardan kapandı



Yaşar KAPLAN-Mehmet ÖZKAN/YUKSEKOVA (Hakkari), (DHA)-HAKKARİ ve Yüksekova ilçesinde kar yağışı etkili oldu. 22 köy ve 52 mezra yolunun ulaşıma kapandığı Hakkari ve Yüksekova'da kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Karla mücadele ekipleri kapalı köy ve mezra yollarını ulaşıma açmak için yoğun çalışma başlattı.

Hakkari ve Yüksekova'da bir süredir etkili olan güneşli hava, dün akşam saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde başlayan kar, sabah saatlerine kadar aralıklarla sürdü. Hakkari ve Yüksekova'daki kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 20 santimetreyi aştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Hakkari merkeze bağlı 18 köy ve 34 mezra ile Yüksekova ilçesine bağlı 4 köy ve18 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Sabah saatlerinde iş yerlerini açan vatandaşlar güne dükkanların önlerini ve araçlarını temizleyerek başladı.

Hakkari merkez ve Yüksekova'da belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını yürütürken, İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler ise kapanan köy ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını arkalıksız sürdürüyor. Hakkari'de bu yıl karın geç yağdığını belirten esnaf Musa Ağacanoğlu, Hakkari'de yağan karın mayıs ayına kadar yerde kaldığını belirtti. Öte yandan Meteoroloji yetkilileri bölgedeki kar yağışının aralalıklarla süreceğini belirtti. DHA-Genel Türkiye-Bilecik Mehmet ÖZKAN

2020-12-23 10:35:34



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