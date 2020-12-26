Minikler "Gitsin Korona virüs gelsin güzel doğa" diyerek mavi-beyaz balonları uçurdular

Bilecik'te bir anaokulu minik öğrencileri "Çocuk Doğada" etkinliği kapsamında "Gitsin Korona virüs gelsin güzel doğa" diyerek mavibeyaz balonları uçurdular.

Bilecik’te Milli Eğitim Bakanlığa bağlı Mehmet Nuri Efendi Anaokulu öğrencileri tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Korona virüs (Covit19) salgını nedeniyle "Gitsin Korona virüs gelsin güzel doğa" diyerek, mavibeyaz balonları uçurdular. Okul Müdüresi Sevgi Uğurlu tarafından çocuklara tohumlu kalem hediye edildi.



"Etkinliğe katılan öğrencilere tarafımızdan katılım belgesi verildi"

Yapılan etkinliğine katılan İl Millî Eğitim Müdürümüz Mustafa Sami Akyol, "Bakanlığımız tavsiyesi doğrultusunda okul öncesi öğrencilerinin hafta içinde bulunan 3'er saatlik izinlerinin değerlendirilmesi adına ilimiz Mehmet Nuri Efendi Anaokulu tarafından "Çocuk Doğada" etkinliği gerçekleştirildi. 'Ziya Hocamızı Dinliyoruz ve Çocuk Doğada, Çocuk Ormanda Olmalı Çocuk Okulu Unutmamalı' temasıyla düzenlenen doğa yürüyüşü sonrası çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan öğrencilere tarafımızdan katılım belgesi verildi. Daha sonra günün anısını yaşatmak adına Mehmet Nuri Efendi Anaokulu öğrencileri ile 'Gitsin Korona virüs gelsin güzel doğa' diyerek birlikte balon uçurulduk" dedi.

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