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Avokadoyu en çok bayanlar tercih ediyor Bayanlarbu tropikal meyveyi başta zayıflamak, cilt ve saç bakımında kullanıyor Avokado satıcısı Sedat Durak; "Bayanlar zayıflattığı söyleyerek bolca alıyorlar"

İHA

Avokadoyu en çok bayanlar tercih ediyor Bayanlarbu tropikal meyveyi başta zayıflamak, cilt ve saç bakımında kullanıyor Avokado satıcısı Sedat Durak; "Bayanlar zayıflattığı söyleyerek bolca alıyorlar"

Bilecik'te pazar ve manav tezgahlarında tanesi 7 ile 10 liradan satılan avokadoyu en çok bayanlar tercih ediyor.
Orta Amerika kökenli tropik iklimin derinliklerinden gelen avokado bildiğimiz diğer meyvelerin aksine çok çeşitli vitamin, mineral ve omega 3 yağ asidini bünyesinde barındıran, besin değeri oldukça yüksek olan, pek çok hastalığa karşı koruyucu bitkisel kimyasalları içeren bir meyve türü. Çokça kişi tarafından, yüksek kalorili olduğu sanılan avokado tam aksine kilo vermeye yardımcı birçok besin maddesini bir arada barındırıyor.

"Bayanlar zayıflattığı söyleyerek, alıyorlar"
Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde her hafta pazartesi günü kurulan kapalı pazar esnafı Sedat Durak, bu meyvenin bayan müşteriler tarafından çok ilgi gördüğünü, ama fiyatından şikayet ettiklerini belirtti. Durak, "Her yaşta tüketilen avokadoyu Bilecik'te genelde bayanlar tercih ediyor. Bunun sebebini de zayıflattığını için aldıklarını söylüyorlar. Bunun yanından bazı bayan müşterilerimiz cilt, sağlık, saç bakımında kullanıyorlarmış. Özellikle diyetisyenlere giden bayanlara diyetisyenler tarafından avokado öneriliyormuş. Bizlerde burada satış yaparken öğrendik. Önceki yıllarda buralardaki pazarlara bu meyve pek gelmezdi. Şimdilerde ise elma, armut gibi satılıyor" dedi.

Sivilce ve sivilce izleri için kullanılan avokado çekirdeği tüm kadınların vazgeçilmezi
Avokado düşük karbonhidrat ve düşük şeker içeriği sayesinde kan şekerinin kontrol altına alınmasını sağlar. İşte tam da bu özelliği sayesinde diyabet hastalarının öğünlerin de olmazsa olmazlar arasında yerini alıyor. Avokado içeriğindeki doğal bitki sterolleri sayesinde koroner arter hastalıklarını önleme ve kalp sağlığının korunmasında büyük bir role sahiptir. Rendelenmiş avokado çekirdeklerinin cilde pek çok faydaları var. Sivilce ve sivilce izleri için kullanılan avokado çekirdeği tüm kadınların vazgeçilmezi. Parlak saçlara sahip olmak ve kepeklerden kurtulmak için avokado çekirdeği tercih ediliyor.

Nasıl tüketilmeli?
Bereket meyvesi diye anılan avokadonun birçok faydası bulunmaktadır. Toplandığında sert bir meyve olan avokado klimakterik yani toplandıktan sonra olgunlaşmasını devam ettiren bir meyvedir. Avokadoyu yemek için evinizde oda sıcaklığında birkaç gün beklemeniz gerekmektedir. Avokadoyu aldığınızda hemen tüketmek istiyorsanız yumuşamış olanları seçmelisiniz. Fakat alırken ve kendiniz yumuşamasını beklerken fazla beklememiş olmasına özen göstermelisiniz. İçi siyahlaşır ve çürümeye başlayabilir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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