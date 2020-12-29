Hal kompleksi ve otogar tesislerinin altyapı ve asfalt çalışmalarını tamamladı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde faaliyet gösteren ve yolları kötü olan hal kompleksi ile otogar tesislerinin hem altyapı hem de asfalt çalışmaları tamamladı.

İki yıldır Osmaneli tarımına hizmet veren hal kompleksinde stabilize malzeme ile kullanılan yolları toz ve çevre kirliliğine neden oluyordu. Bu nedenle Osmaneli Belediye tarafından başlatılan altyapı ve asfalt çalışmalarını tamamladı. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Özellikle yazın çok yoğun olan kullanılan hal kompleksimizde alanda toz ve çevre kirliliği sorun oluyordu. Bunun için 2020 yılı için planladığımız altyapı, çevre düzenlemesi ve asfalt çalışmalarını bu gün itibariyle başardık. 30 bin metrekarelik alanda kurulu tesislerimizde çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmalarını belediyemiz mühendis, teknik ekipleri ve çalışanları ile gerçekleştirdik. Toplam alanın asfaltlanması büyük maliyet gerektiriyordu. Bunun içim Enerji Bakanımız Fatih Dönmez'i AK Parti İlçe Başkanımız Şaban Güdem ile ziyaret ederek, Batman TPOAŞ'dan tesisin tüm asfaltını bakanımızın oluru ve talimatı ile sağladık. Bunun akabinde İl Özel İdare asfalt şantiyesi ve ekipmanından yararlanarak asfaltlama işlemini gerçekleştirdik. Alanın altyapı ve çevre düzenlemesinde Pamukova, Pazaryeri, Dodurga, Gölpazarı, Bayırköy, Vezirhan ve Osmaneli belediyelerinin araçları ve iş makinelerini kullandık. Örnek bir birliktelik ve örnek bir çalışma projesini güçlerimizi ve olanaklarımızı birleştirerek gerçekleştirdik. Hal kompleksimiz ve otogar tesislerimiz ve çok yakında devreye girecek akaryakıt ve şarj istasyonumuz, restoran ile Osmaneli çok değerli bir tesisi tamamlamış oluyor. Osmaneli Belediyesi öz kaynakları ve kiralama yöntemleri ile tesisin finansmanını sağlarken tesis şu anda kendi oluşturduğu fonlarla borçlanmadan hizmete alındı" dedi.

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