Toplu iş sözleşmesi imzalandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde belediye ve Gölpark iştirak şirketi ile Belediyeİş Sendikası arasında tek oturumda toplu iş sözleşmesi yapılarak, imzaları atıldı.

Başkan Hayri Suer, imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, çalışanların hak emek ve menfaatlerinin her şeyin üstünde ve kutsal olduğunu' vurgulayarak, "Belediye personelimizin maaş ve sosyal haklarında ciddi artışlar olacak. Ben, sen yok, biz varız. Hepimiz Gölpazarı için var gücümüzle çalışmakla mükellefiz. Atılan imzalarda 2 yıllık kümülatif olarak toplamda yüzde 40'ın üzerinde bir artış olacağını, bununda ciddi bir ekonomik kazanım olacak. Yapılan bu toplu sözleşme ve önümüzdeki yeni yıl Belediye çalışanlarımız için hayırlara vesile olsun" dedi.

İmza törenine Gölpazarı Belediye Başkanı Sayın Hayri Suer, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Gergin, Gölpark Şirket Müdürü Sayın Dündar Şahin, sendika temsilcisi Rıza Demir ve Belediyeİş Sendikası Eskişehir Şube Müdürü Ahmet Moripek'in yanı sıra sendikalılar da katıldı.

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