330 aileye 27 bin ceviz fidanının dağıtıldı Dağıtımda oluşan uzun kuyruklar havadan böyle görüntülendi Bilecik Valisi Bilal Şentürk; "Fidanları birer evlat gibi görelim ve sahip çıkalım"

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 330 aileye 27 bin ceviz fidanının dağıtım töreninde ''Ceviz üretimini yaygınlaştırılması'' projesi kapsamında iki yılda 335 bin aşılı ceviz fidan dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Fidanları birer evlat gibi görelim ve sahip çıkalım'' dedi.

Bilecik Valiliğince hazırlanıp, İl Özel İdaresi tarafından desteklenen, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen ''Ceviz üretimini yaygınlaştırılması'' projesi kapsamında iki yılda 335 bin aşılı ceviz fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Vali Bilal Şentürk, valilik yerleşkesinde, aşılı ceviz fidanı dağıtımında, geçen yıl başlattıkları projenin bu yılda devam ettiğini belirterek, geçen yıl yaklaşık 215 bin aşılı sertifikalı fidan dağıtımı yapıldığını bu yılda 120 bin fidanla birlikte 335 bin aşılı sertifikalı ceviz fidanının toprakla buluşturulacağını ifade etti. İlçelerde fidan dağıtımının tamamlandığını, merkezde de 330 aileye 27 bin ceviz fidanının dağıtımının tamamlanmasıyla toplamda 3 bin 800 çiftçiye fidan dağıtılmış olacağını belirten Vali Şentürk, şunları kaydetti:

''Ceviz sanayi ürünü. Sanayi ürününün, ülkemiz ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Tarım teşkilatımız, fidanların yerinden teslim alınmasından, gidecekleri yerlerin belirlenmesine ve dikim sürecine kadar takip ediyorlar. Dikimden sonraki bakım sürecinde de yine takipçisi olacaklar. Bilecik'in tarımını gelecekte özellikle ceviz üretiminde, cevizin beraberinde de sanayi ürün olarak da işlenip değerlendirilmesinde öncü olacaktır. ''Ceviz üretimini yaygınlaştırılması'' projesi bu noktada geleceğe önemli bir yatırımdır. Fidanları birer evlat gibi görelim ve sahip çıkalım. Bakımını titizlikle yapalım, yetiştirelim ve gelecekteki çocuklarımıza da güzel bir miras bırakalım. Tarım ve Orman İl Müdürümüz başta olmak üzere görev yapan teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız için bereketli olmasını diliyorum.''

Konuşmanın ardından Vali Şentürk, Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ve üyeleri, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, ile birlikte üreticilere, aşılı ceviz fidanlarını dağıttı.

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