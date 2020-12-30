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Son noktayı koydular, 'Bu şelale Bilecik sınırları içinde' Su Uçtu Şelalesi turizme kazandırılacak İnhisar İlçe Kaymakamı Ali Açıkgöz; "Yıllarca şelalenin olduğu bölgeye birkaç kişinin gerçek dışı iddiaları yüzünden yatırım yapılmamış"

İHA

Eskişehir'in Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal ile İnhisar İlçe Kaymakamı Ali Açıkgöz, Su Uçtu Şelalesinde incelemeler yaparak, doğa harikası şelalenin turizme kazandırılması için kolları sıvadılar.

Son noktayı koydular, 'Bu şelale Bilecik sınırları içinde' Su Uçtu Şelalesi turizme kazandırılacak İnhisar İlçe Kaymakamı Ali Açıkgöz; "Yıllarca şelalenin olduğu bölgeye birkaç kişinin gerçek dışı iddiaları yüzünden yatırım yapılmamış"

Eskişehir'in Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal ile İnhisar İlçe Kaymakamı Ali Açıkgöz, Su Uçtu Şelalesinde incelemeler yaparak, doğa harikası şelalenin turizme kazandırılması için kolları sıvadılar.
Kymakamlar Önal ve Açıkgöz, Bilecik İnhisar ilçesi ile Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinin sınırlarına yakın bölgede bulunduğu için sınır tartışmalarına konu olan İnhisar Su Uçtu Şelalesinde Eskişehir Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal ve İnhisar İlçe Kaymakamı Ali Açıkgöz Su Uçtu Şelalesi ziyaret etti. Yapılan ölçümler ve teknik incelemeler sonucu, şelaleye inen yolun tamamının tereddüde mahal bırakmayacak şekilde İnhisar mülki sınırlarında olduğu tespit edildi.

"Yıllarca şelalenin olduğu bölgeye birkaç kişinin gerçek dışı iddiaları yüzünden yatırım yapılmamış
İnhisar İlçe Kaymakamı Ali Açıkgöz, yapılacak projeyle şelaleye inen bir yürüyüş yolu ile bu bölgenin turizme kazandırılacağını anlatarak, "Sakarya'nın verimli vadisinde kurulan ilçemiz, aynı zamanda büyük bir turizm potansiyeli barındırıyor. Örneğin Harmankaya Kanyonu görmeye gelen doğa severleri büyülüyor. Abdullah Mihal Gazi Türbesi'nin artan ziyaretçi sayısı, İnhisar Su Uçtu Şelalesi gibi yeni oluşturulacak turizm noktaları ile beraber ilçemiz, her geçen gün artan bir turizm potansiyeline ulaşacak. "Yıllarca şelalenin olduğu bölgeye birkaç kişinin gerçek dışı iddiaları yüzünden yatırım yapılmamış. Hatta o kadar ileri gitmişler ki tabelaları parçalamışlar, konulan çöp konteynırlarına zarar vermişler. Fakat bu günden itibaren bölgede en küçük bir yanlışa dahi müsamaha göstermeyeceğiz. Bu tür yanlışlara tevessül edenleri hiç vakit kaybetmeden adalete teslim edeceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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