''Bilecik Turizm ve Destinasyon'' tanıtım çalışması Bilecik Valisi Bilal Şentürk "Şeyh Edebali, Dursun Fakıh ve Ertuğrul Gazi türbeleri yılda 1 milyon ziyaretçi alıyor"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Turizm Tanıtım Geliştirme Ajansı (TGA) bünyesinde Bilecik Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde ''Bilecik Turizm ve Destinasyon'' tanıtım çalışması programı düzenlendi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda; Bilecik’i öncelikle kentte yaşayan insanların tanıması gerektiğini, tanımadan tanıtmanın mümkün olamayacağını belirtti. Bilecik'i tarihi geçmişinin yanında her yönüyle daha da iyi ve hak ettiği değeri bulması gerektiğini değerlendirerek, çalışmaların yürütüldüğünü ve devam ettiğinin altını çizen Vali Şentürk, şöyle konuştu:

''Bilecik'i turizm açısından hangi yönlere ağırlık vererek, daha iyi bir noktaya taşımalıyız diye düşündüğümüzde ''Kuruluş ve Kurtuluşun Şehri'' ifadelerinin içerisini doldurmamız gerekir. Bir cihan imparatorluğunun son kuruluş şehri, kurtuluş savaşında düşmana en önemli darbenin vurulduğu İnönü savaşların gerçekleştiği tarihi bir yer. Turizm boyutuyla dışarıdan gelenler insan kurgusunu detaylı olarak burada görmeli ve hissetmeli. Bu tarihi misyonumuza uygun olarak devraldığımız mirasın üzerine biz ne koyabiliriz? bu boyutu çok önemli. Yürüttüğümüz çalışmalardan ve çok önemsediğimiz, projenin büyük bölümü hazır olan Gençlik ve Spor Bakanlığımızca yatırım programına alınan ''Söğüt Ertuğrul Gazi obası'' kuracağız. Kuruluşun gerçekleştiği atmosferi o obada yaşatacağız, yansıtacağız. Hangi ilçemize gitsek hangi köyümüze gitsek tarihe tanıklık etmiş mekanlar var. İlimiz bir taraftan sanayi şehri bir taraftan tarım şehri ama bir taraftan da turizm şehri olmalı.''

"Şeyh Edebali, Dursun Fakıh ve Ertuğrul Gazi türbeleri, medeniyetimizin manevi mimarları olarak yılda 1 milyon ziyaretçi alıyor"

''Kuruluştan kurtuluşa yanık şehir, yakılmış ve tekrar inşa edilmemiş, yakılan o şehir terk edilmiş'' ifadesinde bulunan Vali Şentürk, ''Yakılmış şehri bizim yeniden ortaya koymamız lazım, onun hikayesini senaryosunu oluşturmalıyız. Gelen insanlar o dönemi hissetmeli ki, bu vatanın değerini bilebilmeliler. Jeoradar çalışmaları yapılıyor, dijital teknolojiyi kullanarak şehri yeniden inşa etmek mümkün olabilir. Bilecik bir defa tarih turizminin çok önemli olduğu, bunun içerisini fazlasıyla doldurduğu yarışacağımız konular tarih turizmi var, inanç turizmi var. Şeyh Edebali, Dursun Fakıh ve Ertuğrul Gazi türbeleri, medeniyetimizin manevi mimarları olarak yılda 1 milyon ziyaretçi alıyor. 1 milyon ziyaretçi Bilecik için çok az, 300 kilometrelik alanda 26 milyon nüfus var'' dedi.

TGA İş, Etkinlik ve Turizm Ürün Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Fisunoğlu da çalışmaları hakkında bilgi vererek, dijital tanıtımın önemine değindi.

Katılımcıların görüş ve önerilerini getirdiği toplantıya, kaymakamlar, il ve ilçe belediye başkanları, daire müdürleri ile ilgili kuruluşların temsilcileri katıldı.Vali Şentürk, TGA İş, Etkinlik ve Turizm Ürün Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fisunoğlu'na, Türkiye Tüm Bölgeler ve İş Geliştirme Müdürü Şebnem Tuna'ya ve Bölge Tanıtım Uzmanı Yakup Demir'e, Şeyh Edebali'nin Osmangazi'ye nasihatinin bulunduğu tablo hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.