Köylülerden imece usulü ceviz bahçesi Bilecik Valisi Bilal Şentürk; "160 dönümlük alana 4 bin 500 aşılı sertifikalı ceviz fidanını dikiyoruz

Bilecik Valiliğince hazırlanıp, İl Özel İdaresi tarafından desteklenen, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen ''Ceviz üretimini yaygınlaştırılması'' projesi kapsamında Osmaneli'nde 4 bin 500 aşılı sertifikalı ceviz fidanı dikildi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Çerkeşli köyünde köy tüzel kişiliğine ait 160 dönümlük araziye ceviz fidanı dikiminde, il ölçeğinde iki yılda 325 bin aşılı sertifikalı ceviz fidanının toprakla buluşturulduğunu hatırlatarak, 3 bin 800 aileye doğrudan katkı sağlayacak projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Projenin, hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunan Vali Şentürk, şunları kaydetti:

''325 bin fidanımızı toprakla buluşturuyoruz. Çerkeşli köyümüzde, köy tüzel kişiliğine ait olan 160 dönümlük alana 4 bin 500 aşılı sertifikalı ceviz fidanını dikiyoruz. Güzel tarafı, arazimiz örnek bir toplu bahçe olacak. Köy tüzel kişiliğine ait, muhtarlığın kontrolünde olacak. Vatandaşımızın imece geleneğini en güzel şekliyle hayata geçirildiği yer oldu burası. Muhtarımıza ve köylülerimize teşekkür ediyorum. Hem 10 yıl sonra köyümüz için güzel bir gelir kapısı olacak, hem de bölge için örnek bir bahçe olacaktır. Bereketli olmasını diliyorum. Arzumuz, bugün olduğu gibi yarında köylülerimizin, gençlerimizin bu mirasa sahip çıkmasıdır.''

Vali Şentürk, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, köy muhtarı Mustafa Metin ve köylülerle ile birlikte aşılı ceviz fidanlarını dikti.

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