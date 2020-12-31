Bilecik'te yaya geçidinde karşıya geçen yayaya otomobil çarptı

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Bilecik'te, yaya geçidinden yolun karşısına geçtiği esnada bir otomobilin çarptığı şahıs yaralandı.

Kaza, Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Tepebaşı mevkii Hamsu Köprüsü girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden Küçük Sanayi istikametine seyir halindeki Samet Keskin idaresinde 11 AB 022 plaka araç, yaya geçidinden karşıya geçmekte olan Hayati Acar'a (50) çaptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Hayati Acar, olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralanın durumun iyi olduğu öğrenildi.

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