Yılın son nikahı kıyılan çiftin yeni yıl dileği 'Sağlık' oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yılın son nikahı kıyılan çiftin yeni yıl dileği 'Sağlık' oldu

İHA

Yılın son nikahı kıyılan çiftin yeni yıl dileği 'Sağlık' oldu

Bilecik’te yılın son nikahı kıyılan çift, 2021 yılı için sağlıklı ve mutlu yaşam temennisinde bulundular.
Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezindeki düzenlenen yılın son nikahında BüşraVolkan çifti hayatlarını birleştirdiler. Nikah töreni Korona virüs (Covit19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilirken, nikaha sadece genç çiftin yakınları ve aileleri katıldı.

‘’Yeni yıla güzel bir anıyla girmek istedik’’
Nikah töreni sonrası bu günü özellikle seçtiklerini söyleyen gelin Büşra Turhan, "2020 yılı gerçekten çok kötü şekilde başladı ve devam etti. Bizler de 2020 yılı aksine yeni yıla güzel bir anı ile başlamak istedik. Mutluluğumuz paylaşan herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Damat Volkan Güler ise, yeni yılda başta sağlık ve mutluluk istediğini belirterek, mutluluklarını paylaşan herkese teşekkür etti.
Hatıra fotoğraflarının çekildiği nikah töreni sonunda çifte, Belediye Başkanı Semih Şahin’in iyi dilek temennileri iletilerek, hediyesi takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bozüyük’te yılbaşı öncesi denetimler arttırıldı
YEREL HABERLER Bozüyük’te yılbaşı öncesi denetimler arttırıldı
Bilecik'te yaya geçidinde karşıya geçen yayaya otomobil çarptı
YEREL HABERLER Bilecik'te yaya geçidinde karşıya geçen yayaya ...
Rektör Beydemir'den Bursa Uludağ Üniversitesi’ne ziyaret
YEREL HABERLER Rektör Beydemir'den Bursa Uludağ Üniversitesi’ne ...
Köylülerden imece usulü ceviz bahçesi Bilecik Valisi Bilal Şentürk; "160 dönümlük alana 4 bin 500 aşılı sertifikalı ceviz fidanını dikiyoruz
YEREL HABERLER Köylülerden imece usulü ceviz bahçesi Bilecik Valisi ...
Bilecik'te zincirleme trafik kazası, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bilecik'te zincirleme trafik kazası, 1 kişi yaralandı
''Bilecik Turizm ve Destinasyon'' tanıtım çalışması Bilecik Valisi Bilal Şentürk "Şeyh Edebali, Dursun Fakıh ve Ertuğrul Gazi türbeleri yılda 1 milyon ziyaretçi alıyor"
YEREL HABERLER ''Bilecik Turizm ve Destinasyon'' tanıtım ...
Vali Şentürk Osmaneli Belediyesi Toptancı Halini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Şentürk Osmaneli Belediyesi Toptancı Halini ...
Bilecik Belediyeler Birliği toplantısı
YEREL HABERLER Bilecik Belediyeler Birliği toplantısı
Bozüyük OSB’de bir araçta patlama meydana geldi; 1 yaralı
YEREL HABERLER Bozüyük OSB’de bir araçta patlama meydana geldi; 1 ...
Çalıştıkları hastane inşaatından kablo çalan hırsızlar suçüstü yakalandılar
YEREL HABERLER Çalıştıkları hastane inşaatından kablo çalan ...
Bilecik´te, bodrum katta 150 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Bilecik´te, bodrum katta 150 litre sahte içki ele ...
Şerbetçiotu coğrafi konum işareti ile taçlandı Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin; "Ürün çeşitliliğimizin çokluğu bizi bir adım daha ileriye götürüyor"
YEREL HABERLER Şerbetçiotu coğrafi konum işareti ile ...
Bilecik kışa hazır Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin; "Bütün ekipman ve çalışanlarımızla kış mevsimine hazırız’’
YEREL HABERLER Bilecik kışa hazır Bilecik Belediye Başkanı Semih ...
Son noktayı koydular, 'Bu şelale Bilecik sınırları içinde' Su Uçtu Şelalesi turizme kazandırılacak İnhisar İlçe Kaymakamı Ali Açıkgöz; "Yıllarca şelalenin olduğu bölgeye birkaç kişinin gerçek dışı iddiaları yüzünden yatırım yapılmamış"
YEREL HABERLER Son noktayı koydular, 'Bu şelale Bilecik sınırları ...
Barajlardaki doluluk oranı tedirgin ediyor
YEREL HABERLER Barajlardaki doluluk oranı tedirgin ediyor
330 aileye 27 bin ceviz fidanının dağıtıldı Dağıtımda oluşan uzun kuyruklar havadan böyle görüntülendi Bilecik Valisi Bilal Şentürk; "Fidanları birer evlat gibi görelim ve sahip çıkalım"
YEREL HABERLER 330 aileye 27 bin ceviz fidanının dağıtıldı Dağıtımda ...
Yılbaşı öncesi Bilecik'te sahte içki operasyonu 150 litre sahte içki ele geçirildi, yakalanan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Yılbaşı öncesi Bilecik'te sahte içki operasyonu 150 ...
Hurda yüklü çekici devrildi; 1 yaralı
YEREL HABERLER Hurda yüklü çekici devrildi; 1 yaralı
Bilecik'te yazdan kalma gün Güneşi gören Bilecikliler Atatürk Parkı'na akın etti
YEREL HABERLER Bilecik'te yazdan kalma gün Güneşi gören Bilecikliler ...
Küçükelmalı Tabiat Parkı'ndaki çalışmalarda sona geldi
YEREL HABERLER Küçükelmalı Tabiat Parkı'ndaki çalışmalarda sona ...
Başkan Soydan’ın yeni yıl kutlama mesajı
YEREL HABERLER Başkan Soydan’ın yeni yıl kutlama mesajı
Yılbaşı çiçeği olarak ta bilinen ’Kokina’ bitkisine büyük ilgi Bu çiçek bir sene boyunca yaprakları ve kırmızı çiçekleri solmazsa alanın ev sahibi olacağına inanılıyor Çiçekçi Altıner Yörümez; "Bu sene diğer senelere göre çok rağbet var, günlük ortalama 100 tane satıyoruz"
YEREL HABERLER Yılbaşı çiçeği olarak ta bilinen ’Kokina’ bitkisine ...
Toplu iş sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER Toplu iş sözleşmesi imzalandı
SGK İl Müdürü Bedir’den vatandaşlara uyarı "Yapılandırmada son tarih 31 Aralık"
YEREL HABERLER SGK İl Müdürü Bedir’den vatandaşlara uyarı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X