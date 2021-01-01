Bilecik’te küçük ölçekli deprem

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Bilecik’te meydana gelen küçük boyutlu deprem il merkezinde deprem hissedilmedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı sitesinde bugün saat 14:20’de Bilecik merkeze bağlı ve 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kuyubaşı Köyü’nde 1,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Yerin 7 kilometre altında meydana gelen depremin boyutun küçük olması sebebiyle il merkezinde deprem hissedilmedi.

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