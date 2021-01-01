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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te yeni yıla girilirken hiç bir olumsuzluk yaşanmadı

İHA

Bilecik'te yeni yıla girilirken hiç bir olumsuzluk yaşanmadı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bileciklilerin huzurlu ve güvenli bir şekilde yeni yıla girmesi için görev başında bulunan güvenlik görevlilerini ziyaret ederek, “Yılbaşı Bilecik'te oldukça sakin geçiyor, dışarıda hiç kimse yok, kural ihlali de yok. Vatandaşlarımız kurallara harfiyen uyuyor” dedi.
Vali Şentürk, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile birlikte yılbaşı gecesi herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması ve vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla Ertuğrul Gazi Polis Merkezinde ve uygulama noktasında görev yapan güvenlik güçlerinin çalışmalarını yerinde inceleyerek, yeni yıllarını kutladı.
“Yılbaşı Bilecik'te oldukça sakin geçiyor, dışarıda hiç kimse yok, kural ihlali de yok”
Özverili çalışmaları için emniyet ve jandarma personeline teşekkür eden Vali Şentürk, umutla yeni yıla girildiğini ifade ederek, ''Aşıların da gelmesiyle beraber 2021 yılında pandemiyi artık gündemimizden çıkarmak istiyoruz. İnsanlarımızın bu yılda daha güvenli, daha huzurlu ve refah içerisinde, normal hayatına dönebildiği bir hayat tarzına dönebilmeyi arzu ediyoruz'' dedi. Bilecik'in 'huzur kenti' olarak tabir edildiğini vurgulayan Vali Şentürk, şöyle konuştu:
''2020 yılı korona virüsün yoğun etkisine maruz kalmamamız hasebiyle normal hayatımızın ötesinde farklı bir normalle hayatımızı devam ettirdiğimiz yıl oldu. Hayatımızı, maske, mesafe ve temizlik kurallarına göre dizayn ettiğimiz bir dönem oldu. Pandemiyle mücadelede ilimiz, son zamanlarda iyi bir noktaya geldi. Fakat bu tehdit devam ettiği sürece tedbirleri de boş vermeden tedbirlerimizle birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Köylerde jandarma, şehirde de emniyet ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Yılbaşı Bilecik'te oldukça sakin geçiyor, dışarıda hiç kimse yok, kural ihlali de yok. Vatandaşlarımız kurallara harfiyen uyuyor. Sağlık ekiplerimiz virüsle doğrudan mücadele verirken kolluk birimlerimizde sahada can güvenliğinin yanı sıra korona virüsün yayılmamasına ilişkin tedbirleri kontrol ediyorlar. Fedakarca görev yapan güvenlik güçlerine ve sağlık ekiplerine teşekkür ediyorum.''
Tüm polis teşkilatının yeni yılını telsizle de kutlayan Vali Şentürk, sahada görev yapan emniyet ve jandarma ekipleri ile İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerine de baklava ikram etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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