Hem pasta yediler hem de altın kazandılar

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir pastane işletmecisi müşterilerine sürpriz yaparak bazı pastaların içine altın koydu.

Uğurlu Pastanesi sahibi Uğur Senemcan hem satışlarını arttırmak hem de yılbaşında müşterilerine sürpriz yapmak için amacıyla pastaların içerisine altın koydu. Yaptığı pastaların 2 tanesinin içine gram altın koyan iş yeri sahibi kampanyayı iş yerinin camına astığı reklam afişiyle müşterilerine duyurdu. Böylelikle pandemi sürecinde hem satışlarını arttırmak hem de yılbaşında bir farkındalık oluşturarak insanların ilgisini çekmek isteyen işletme sahibi amacına ulaştı. Müşterilerin oldukça ilgisini çeken bu kampanya sürecinde pastalarını seçmek isteyen aileler arasında zaman zaman ilginç görüntüler de meydana geldi.

İş yeri sahibi Uğur Senemcan kampanya sayesinde satışlarının arttığını ifade ederek kendilerini tercih eden müşterilerine teşekkür ederek herkesin yeni yılını kutladı. Ayrıca bu tarz kampanyaları geleneksel hale getirmek istediğini ve müşterilerinin takipte kalmasını istedi.

Diğer taraftan şanslı müşterilerden biri olan Naci Öney ise "Yılbaşı için yaş pasta alalım dedik ve eşimle beraber Uğurlu Pastanesine gittik. Oranın sahibi de yılbaşı için böyle bir sürpriz hazırlamak istemiş. Bizim bir şeyden haberimiz yoktu pastamızı aldık ve evimize geldik. Eşim pastayı kestiğinde içinden altın kutusu çıktı ve içinde bir de not vardı o zaman sürprizi anladık ve çok mutlu olduk” dedi.

Bir diğer şanslı adayın ise henüz ortaya çıkmadığı kaydedildi.

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