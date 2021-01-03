Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, kurum müdürlerini ziyaret etti

Kendisine saldırdı diye köpeği bıçakladı

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, kentte görev yapan kurum müdürlerini ziyaret etti.

Rektör Beydemir, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Mustafa Sami Akyol ve Bilecik İl Sağlık Müdürü Vekili Ferhat Damkacı’yı ziyaret etti. Gerçekleşen ziyaretlerde kurumlar arasında yapılabilecek ortak çalışmalar değerlendirilirken, Rektör Beydemir, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Mustafa Sami Akyol'a görevinde başarılar diledi.

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