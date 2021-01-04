Yeni yılın ilk pazarında denetimler üst seviyede Bilecik Belediyesi Zabıta Müdür Vekili Sali Yılmaz; "Bu denetimlerde özellikle esnaf arkadaşlarımızın sağlığı açısından biraz daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz"

Bilecik'te 2021 yılının ilk pazarında zabıtalar tarafından pazarcılara Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapıldı.

Bilecik'te her pazartesi günü Hürriyet Mahallesinde kurulan kapalı pazarda zabıta ve Bilecik Valiliğine bağlı denetim ekipleri tarafından denetimler yapılırken, esnafa HES kodu sorgulaması yapıldı. Korona virüs (Covit19) salgını nedeniyle ekipler kapalı pazar yerinde tezgah açan esnafın tek tek ateşini de ölçerken, sosyal mesafe, hijyen kuralları da hatırlatıldı.



"Bu denetimlerde özellikle esnaf arkadaşlarımızın sağlığı açısından biraz daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz"

Yapılan denetim hakkında bilgi veren Bilecik Belediyesi Zabıta Müdür Vekili Sali Yılmaz, gece gündüz demeden denetimleri devam ettiklerini anlatarak, "Bilecik Belediye Başkanımız Semih Şahin'in talimatları doğrultusunda halkımızın sağlığı için denetimlerimiz devam ediyor. Bilecik Valiliği denetim ekibi, il emniyet müdürlüğü ekiplerimiz ve Bilecik Belediyesi bağlı ekiplerimiz olmak üzere 3 kurum koordineli olarak HES kodu denetimleri yapıyoruz. Bu denetimlerde özellikle esnaf arkadaşlarımızın sağlığı açısından biraz daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz" dedi.

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