Korona virüs testinde kanser olduğunu öğrenişti Başarılı mühendis genç yaşta kansere yenildi

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Bilecik’in Bozüyük ilçesinin tanınmış ailelerinden Geren ailesi mensubu mühendis Kutalmış Geren, kısa süre önce yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Kutalmış, kanser olduğunu yaptırdığı Korona virüs (Covid19) testi sonrası öğrenmişti.

Öğretmen Sami Geren’in oğlu başarılı mühendis Kutalmış Geren, kısa süre önce yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle 40 yaşında hayatını kaybetti. İlk, orta ve lise öğrenimini Bozüyük’te tamamladıktan sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Fakültesini başarıyla bitiren Geren, daha sonra İzmir'de özel bir fabrikada elektronik mühendisi olarak göreve başladı. Şirkette başarılı çalışmalar yapan Geren'e 2 ay önce Korona virüs (Covid19) testi sırasında kanser teşhisi konulmuştu. İki aydır devam eden tedavisi sonrasında amansız hastalığa yenik düşen Kutalmış Geren'in ani ölümü, ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Genç ve başarılı mühendisin cenazesinin yarın Aydın'ın Didim ilçesindeki Asli Mezarlıkta defnedileceği kaydedildi.

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