Yaşlı adamı, torunu boğarak öldürmüş

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Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)BİLECİK´te evinde ölü bulunan Ziya Ada´yı (83) torunu Mehmet Ada'nın boğduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen torun, tutuklandı.

Bayırköy beldesine bağlı Gazi Mahallesi´nde yaşayan Ziya Ada önceki gün evinde ölü bulundu. Yaşlı adamın ölümüyle ilgili araştırma başlatan Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ziya Ada´nın cinayete kurban gittiğini belirledi. Yakın çevresi incelemeye alınan Ada'nın torunu Mehmet Ada, çelişkili anlatımlarda bulununca gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ada, çıkarıldığı mahkemece `kasten öldürme´ suçundan tutuklanarak, cezaevine koyuldu. Mehmet Ada'nın ifadesinde, dedesi Ziya Ada ile tartıştıklarını daha sonrasını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2021-01-05 17:06:04



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