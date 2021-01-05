Yaşlı adamı, torunu boğarak öldürmüş

Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)BİLECİK´te evinde ölü bulunan Ziya Ada´yı (83) torunu Mehmet Ada'nın boğduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen torun, tutuklandı.
Bayırköy beldesine bağlı Gazi Mahallesi´nde yaşayan Ziya Ada önceki gün evinde ölü bulundu. Yaşlı adamın ölümüyle ilgili araştırma başlatan Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ziya Ada´nın cinayete kurban gittiğini belirledi. Yakın çevresi incelemeye alınan Ada'nın torunu Mehmet Ada, çelişkili anlatımlarda bulununca gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ada, çıkarıldığı mahkemece `kasten öldürme´ suçundan tutuklanarak, cezaevine koyuldu. Mehmet Ada'nın ifadesinde, dedesi Ziya Ada ile tartıştıklarını daha sonrasını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS
2021-01-05 17:06:04
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