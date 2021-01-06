Belediye Başkanı Tuna'nın acı günü

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Dodurga Beldesi Belediye Başkanı Selim Tuna’nın dedesi vefat etti.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Beldesinin Belediye Başkanı olan Selim Tuna'nın 92 yaşındaki dedesi Hacı Ahmet Tuna hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi bugün öğlen namazını müteakip Yeşil Camiinde kılınacak olan cenaze namazının ardından, belde mezarlığına defnedilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.