Osmaneli Belediye Meclisi tüm kararları oybirliği ile aldı

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 2021 yılının ilk belediye meclis toplantısında tüm kararlar oybirliği ile alındı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin başkanlığında Necla Hanım Konağında yapılan ocak ayı belediye toplantısında tüm kararları oybirliği ile alındı. Başkan Münür Şahin, yaptığı açılış konuşmasında Osmaneli hedefleri için birlik ve beraberlik içinde karar veren meclis üyelerine teşekkür ederek, "Osmaneli büyüme ve yükseliş sürecinde bu birlik ve beraberlik içinde hedefleri gerçekleştiriyor. İnşallah aşının uygulanması ile birlikte Covid19 salgınından kurtulup bir an önce normal yaşantımıza döneriz. 2020 yılını Covid19 illetine rağmen yatırımlarımız acısından çok verimli geçirdik. Bir taraftan salgına karşı büyük mücadele veren belediyemiz diğer yandan da planlanan yatırımlarını gerçekleştirdi" dedi.

Konuşmanın ardından 7 maddeden oluşan tüm gündem maddesi oybirliği ile kabul edildi.

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