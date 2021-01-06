Bilecik'te uyuşturucu şüphelileri, adliyede

Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)BİLECİK'in Osmaneli ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında baskın yapılan adreslerde K.E., T.D., H.Ö., E.U., Y.H., F.H., Ö.B. ve N.K. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 32,66 gram metamfetamin, 9,64 gram esrar, 4,80 gram bonzai, 1 ecstacy hap, 1 sentetik hap, 1 tabanca, 49 tabanca fişeği, 17 uyuşturucu düzeneği, 3 alüminyum rulo ve 1 pürmüz ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Genel Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS
2021-01-06 15:23:10
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.