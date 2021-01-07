Uyuşturucu operasyonunda biri avukat 6 kişi tutuklandı (2)

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AVUKAT KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YARALANMIŞ

Bilecik´te 8 kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda tutuklanan 6 şüpheli arasında yer alan avukat K.E.´nin baskın sırasında kaçmaya çalışırken apartmanın 1´inci katındaki balkonundan düşerek yaralandığı öğrenildi. Hastanede tedavisinin ardından başı ve ayakları sargılı haldeki şüpheli K.E.´nin yürümekte güçlük çektiği için adliyeye tekerlekli sandalye ile götürüldüğü belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2021-01-07 16:15:26



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