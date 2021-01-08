Bilecik'teki adli vakaların Türkiye ortalamalarının altında Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, "Bilecik'e yakışır bir Adliye binasının yapılacak"

Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Ceylan, Bilecik sessiz sakin bir şehir olduğunu belirterek, "Bu yüzden ilde yaşanan adli vakalar Türkiye ortalamasının altında" dedi.

Kentte görev yapan ajans ve yerel gazete temsilcileri Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan'ı makamında ziyaret etti. Bilecik'teki adli vakaların Türkiye ortalamalarının altında olduğunu aktaran Başsavcı Ceylan, adliye binasının fiziki olarak yetersiz olduğunu, bazı birimlerin taşındığını ancak bakanlık yetkilileri ile görüşmelerin devam ettiğini, uygun bir yer bulunduğunda Bilecik'e yakışır bir Adliye binasının yapılacağını belirtti.

Kuruluş ve Kurtuluş şehri Bilecik'te görev yapmaktan onur duyduğunu kaydeden Ceylan, daha önceden Bilecik'e hiç gelmediğini ancak Bilecik'i ve Bileciklileri çok sevdiğini söyledi. Mütevazi ve saygı değer tavırlarıyla dikkat çeken Başsavcı Ercan Ceylan, yerel basının önemine vurgu yaparak, yapılan faaliyetleri kamuoyuna duyurmada basının önemli bir rol üstlendiğini kaydetti.

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