Sıkışan köpeği kurtarmak için üzerindeki aracı havaya kaldırdılar

Bilecik’te bir aracın altına girerek sıkışan köpeği kurtarmak için çevredeki vatandaşlar aracı havaya kaldırdılar. Sıkıştığı yerden kurtulan köpeğin ayakları kırıldı.

Olay, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana geldi. Bahattin Şeker Caddesi üzerinde bulunan bir markete ürün bırakmak özel bir firmaya ait ve toptancılık yapan 26 EB 993 plakalı panelvan aracın sürücüsü önüne park etti. Durumu fark edemeyen sürücü hareket edince köpek aracın altında sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar ve araç sürücüsü sıkışan köpeği aracın altından çıkartmak için uzun süre uğraştı. Vatandaşların ticari aracı kaldırarak köpeği çıkartırken, yaralanan köpek tedavi edilmek üzere veterinere götürüldüğü.

Öte yandan köpeğin ayaklarının kırıldığı öğrenildi.

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