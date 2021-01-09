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Bilecik’in Bozüyük Orman İşletme Müdürü Rabiye Çolak Tuncer ile Dodurga İşletme Şefi Gökhan Dalaman, Bursa Orman Bölge Müdürlüğünün teklifi Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ün takdirleriyle başarı belgesi ile ödüllendirildiler.

Bursa Bölge Müdürlüğü’nde düzenlenen 2020 yılı enleri töreniyle müdürlüğe bağlı 23 personele Bölge Müdürü Yalçın Akın tarafından başarı belgeleri takdim edildi. Bozüyük Orman İşletme Müdürü Rabiye Çolak Tuncer, inşaat faaliyetlerinde çalışmalarından dolayı, Dodurga İşletme Şefi Gökhan Dalaman ise orman faaliyetlerinde drona ve İHA programlarını kullanmasından dolayı başarı belgesine layık görüldü.

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