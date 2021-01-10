Bozüyük Şehitliği’nde temizlik

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İnönü Savaşları'nın yaşandığı Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki şehitliğinde temizlik çalışması yapıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi’nde bulunan ve 'İstiklâl Savaşı’nın Metristepeİnönü istikametinde gelişen, tarih de İnönü Savaşları olarak bilinen savaşların geçtiği bölgede yer alan Şehitlik içerisinde mıntıka temizliği yapıldı. Temizlik çalışmaları kapsamında ağaç dallarında kuruyarak yerlere dökülen yapraklar da süpürülerek temizlendi.

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