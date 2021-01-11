Bilecik'te silahla yaralama olayına karışan 3 kişi tutuklandı

Bilecik’te tartıştığı bir kişiyi tüfekle yaraladıktan sonra olay yerinde kaçan şahıs ve 2 arkadaşı olaydan bir gün sonra yakalanarak, tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz gün Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Orta Mahalle Cengiz Topel İlköğretim okulu önünde meydana gelmişti. Mehmet A. (25) ile Enes T. (27) arasında henüz belirlenmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A. tüfek ile arkadaşını vurarak, aracına binerek olay yerinden kaçmıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Enes T. kendi imkanları ile yaklaşık 500 metre ileride bulunan Gölpazarı Devlet Hastaneye gitmiş, ilk müdahalenin ardından Bozüyük İlçe Devlet hastanesine sevk edilmişti. Polis ve jandarma ekipleri kaçan şahıs için Bilecik ve çevre illerde geniş çaplı arama başlatırken, olaydan bir gün sonra Mehmet A. ve iki arkadaşı S.B., B.Ç., Gölpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yakalandı. 3 şahıs ilk ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik Kapalı Cezaevine gönderildi.

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