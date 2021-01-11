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Bu ilçede 10 günde sadece 2 vaka görüldü

İHA

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde son 10 günde 2 kişinin korona virüs (Covid19) testi pozitif çıktı.

Bu ilçede 10 günde sadece 2 vaka görüldü

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde son 10 günde 2 kişinin korona virüs (Covid19) testi pozitif çıktı.
Gölpazarı'nda yapılan denetimler ve vatandaşların maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymasıyla korona virüs (Covit19) vakaları yok denecek kadar azaldı. Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Hatice Dülek koordinesinde 10 kişilik filyasyon ekibinin çalışmaları sonuç verirken, bu salgın döneminde rahatsızlığı acil olmayan vatandaşların boş yere ambulans talep etmemeleri isteniyor.
Öte yandan Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, salgının önlenmesi için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ile sık sık toplantılar yapıyor. Ayrıca Kaymakam Şahin, çarşı esnafını dolaşarak alınan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının sahada tatbikini denetliyor.

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