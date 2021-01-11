Birleşik Metal İşçileri Sendikası yöneticileri Başkan Şahin'le bir araya geldi

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Birleşik Metal İşçileri Sendikası yöneticileri, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamında ziyaret etti.

DİSK Birleşik Metal İş Sendikası Baş Temsilcisi ve Belediye Meclis Üyesi Saim Taşkın ve Demisaş AŞ. iş yeri temsilcisi Mustafa Öktem, Accuride AŞ. iş yeri temsilcisi Selçuk Kargı, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamında ziyaret etti. Başkan Şahin, ziyaretleri için heyete teşekkür etti.

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