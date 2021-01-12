Bilecik-Pazaryeri arasında yapılmayan köy yol kalmayacak

Bilecik ile Pazaryeri ilçesi arasındaki ortak bağlantı köy yolları İl Özel İdaresi 2021 yılı planlamasına dahil edildi.
Pazaryeri'nde geçtiğimiz yıl köy yollarında çalışmalarını aralıksız sürdüren İl Özel İdaresi, Burçalık, Bulduk, Güde, Bahçe Sultan, Sarıdayı, Arapdede ve Arpadereİkizce köyü yolarının yapımı gerçekleştirmişti. 2021 yılı programına alınan KaradedeUlupınar yolu ile KapaklıDülgeroğlu köylerini birbirine bağlayan yolların yapımı bu yıl gerçekleştirilecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.