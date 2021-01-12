Günlük vaka sayıları düşüşe geçti

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, bir süredir devam eden sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte Korona virüs (Covid19) vakalarında hissedilir derecede azalma yaşandı. Özellikle yeni yılla birlikte düşüşe geçen günlük vaka sayılarının bugünlerde 23 kişi ile sınırlı kaldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle akşamları saat 21.00’den sonra ve hafta sonları tam gün gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlamalarının korona virüs (Covid19) vaka sayılarının azalmasında son derece etkili olduğu kaydedildi. İlçe genelinde günlük vaka sayılarının 23 kişi arasında değiştiği hastanede yatan hasta sayılarının bitme aşamasına geldiği öğrenildi. Yaklaşık 2 ay öncesine kadar ilçede vaka sayılarında aşırı yoğunluk yaşanırken bugüne bakıldığında gelinen noktanın sevindirici olduğu ifade edildi. Ancak bunda sokağa çıkma kısıtlamalarının ve kurallara uyulmasının son derece büyük önem taşıdığı kaydedildi. Önümüzdeki süreçte de vatandaşlarca herhangi bir gevşeme ve rahatlığa meydan vermeden kurallara uyarak hep birlikte korona virüs salgın hastalığının üstesinden gelinebileceği vurgulandı. Yetkililerce özellikle önümüzdeki günlerde havaların soğumasıyla birlikte hastalığın tekrar artış gösterebileceği ve bu nedenle de toplum olarak taviz vermeden kurallara uymaya devam etmemiz konusunda uyarılarda bulunuldu.

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