Rulo kağıt yüklü tır devrildi, ulaşım aksadı

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde rulo kâğıt yüklü tır devrilmesi sonucu yaralanan olmazken trafik bir süre aksadı.

Mustafa Kayalar yönetimindeki 63 L 2360 plakalı kağıt rulo yüklü tır, Bilecik Sakarya karayolunun İçmeler mevkiinde sürücünün henüz sebebi belli olmayan bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonuncunda devrildi. Kazada sürücü herhangi bir yara almadan kurtulurken, devrilen tır sebebiyle Sakarya istikametine trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.