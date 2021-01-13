Bilecik'e kış gelmeden kardelen çiçekleri açtı Kopartana cezası 73 bin 747 TL olan kardelen çiçeği açtı

Bilecik son yılların en kurak kış ayını geçirirken, kış aylarında açan kardelen çiçekleri daha kar yağmadan açtı. Bu değerli çiçeğin kopartmanın cezası 73 bin 747 TL.

Kar erimeden ortaya çıkması ile bilinen ve eksi 15 derecelere kadar dayanabilen kardelen çiçekleri Bilecik’te daha kar yağmadan açarken, güzelliği ile bitki severlerin adeta hayran bıraktı. Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde açan ve soğanlı otsu bitki olan kardelen çiçeği, kış aylarında 8 ile 25 santim arasında güneş görmeyen serin ortamlarda yetişiyor. Çevre Kanunu ile koruma altında olan kardelen çiçeklerini koparmak ya da tahrip etmek ise yasak.

Öte yandan Milli park içinde doğal bitki örtüsünü tahrip etmenin ve endemik bir bitki olan kardelenlere zarar vermenin cezasının ise 73 bin 747 TL.

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