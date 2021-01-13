Bozüyük’te aylardır hasretle beklenen kar yağışı sevinçle karşılandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde uzun zamandır hasretle beklenen kar yağışı sabaha karşı gerçekleşti.

Meteorolojik verilere göre ilçede yarın gerçekleşmesi beklenen kar yağışının bir gün önceden sabaha karşı gerçekleşmesi ilçede sevinçle karşılandı. Gece saatlerinde başlayan yağmur, sabaha karşı hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüştü. Bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla oldukça geç kalan kar yağışı en başta çiftçiler ve çocukların yüzünü güldürdü.

Kar yağışı özellikle ilçeye bağlı Dodurga beldesi ve yüksek rakımlı bölgelerde daha etkili oldu. İlçe merkezinde de kısa süreli de olsa etkili olan kar yağışı çatıları ve araçların üzerini beyaza bürüdü. Sabah kalktıklarında kar yağdığını gören bazı çocuklar karla oynamak için kendilerini dışarıya attılar. Meteoroloji verilerine göre kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkili olacağı kaydedildi.

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