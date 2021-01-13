Kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik'in Söğüt ilçesi bağlı Oluklu köyünde meydana geldi. Hasan Hüseyin Ö. (63) idaresindeki 26 KB 610 plakalı kamyonet ile Murat A.(35) yönetimindeki 38 D 7310 plakalı motosiklet köyde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklette sürücü Murat A. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Ahmet T. (13) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan motosiklet sürücüsünün sağlık durumu ağır olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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