4 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

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Bilecik'te meydan gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

Ertuğrulgazi Mahallesi Esen1 Sokak istikametinden Yediler Kavşağı istikametine seyir halindeki Hasan Ö. yönetimindeki 77 AD 871 plakalı otomobil, aniden yola çıkan 4 yaşındaki Buğra B.'yi fark edemeyerek çarptı. Çarpmanın sonucu ile yaralan Buğra B., Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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