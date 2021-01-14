Teğmen Canip Akyüz, "Bilecik huzurlu bir şehir"

Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Canip Akyüz, Bilecik'in huzurlu bir şehir olduğunu belirtti.

Bilecik Güreş İl Temsilcisi Lütfi Akyüz ve gazeteci İbrahim Rafet Sünetci, Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Canip Akyüz ziyaret etti. Ziyarettin duyduğu memnuniyeti dile getiren Teğmen Canip Akyüz, Bilecik il genelin sakin ve huzurlu bir şehir olduğunu söyleyerek, genel olarak hırsızlık olaylarının yaşandığı söyledi. Kuruluş ve kurtuluş şehri Bilecik'te görev yapmanın büyük bir mutluluk olduğunu dile getiren Akyüz, vatandaşların huzurlu bir hayat geçirmeleri için 7/24 çalıştıkları sözlerine ekledi.

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