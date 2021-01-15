Bilecik'te bir köy karantinaya alındı

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Bilecik’in Yenipazar ilçesine bağlı Yukarıçaylı Köyü, Korona virüs (Covit19) vakaları ve temaslı sayılan yüksek olması nedeniyle karantinaya alındı.

Yenipazar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Korona virüs vakaları ve temaslı sayılan yüksek olması nedeniyle Yukarıçaylı Köyümüzü giriş ve çıkışların ikinci bir karar alıncaya kadar kısıtlanmasına karar alınmıştır" denildi.

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