AK Parti Bilecik İl Başkanlığı için 4 isim Vahdettin Köşkü'ne çağrıldı

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AK Parti Bilecik İl Başkanlığı’nın 7’nci olağan kongresi öncesi 4 aday Vahdettin Köşkü'ne çağrıldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı’nın 7’nci olağan kongresi öncesi mevcut başkan Fikret Karabıyık'ın tekrar aday olmayacağını açıklamasının ardından 24 Kasım’da temayül yoklaması yapılmıştı. Bunun neticesinde Serkan Yıldırım, Mehmet Ali Kaya, Mehmet Turhan ve Muhammed Karadayı yarın İstanbul'da bulunan Vahdettin Köşkü'ne çağrıldı. 4 adayı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ile görüşecek.

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